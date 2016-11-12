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Harvard öğrencilerine dersi

Harvard öğrencilerine Akbank dersi
Dünyanın en büyük şirketlerine ve bankalarına yönetici yetiştiren Harvard Business School, Direkt'i öğrencilerine ders konusu yaptı. Akbank Direkt'in başarılı bir vaka çalışması olarak işlendiği derse, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de katılarak başarıya giden yolun inceliklerini anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın her yerinden önde gelen şirketler ve bankalarda ortalama 10-15 yıllık deneyime sahip iş insanlarının katıldığı GMP'deki 'Akbank'ın Başarıları Dersi'ni, Prof. Rajiv Lal anlattı. Suzan Sabancı Dinçer, "Akbank vaka çalışmasının Harvard Business School'da gördüğü büyük ilgi, Türkiye'nin tanıtımı için önemli" dedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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