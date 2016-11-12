Harvard öğrencilerine Akbank dersi

Dünyanın en büyük şirketlerine ve bankalarına yönetici yetiştiren HarvardBusiness School, Akbank Direkt'i öğrencilerine ders konusu yaptı. Akbank Direkt'in başarılı bir vaka çalışması olarak işlendiği derse, Akbank Yönetim KuruluBaşkanı Suzan Sabancı Dinçer de katılarak başarıya giden yolun inceliklerini anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın her yerinden önde gelen şirketler ve bankalarda ortalama 10-15 yıllık deneyime sahip iş insanlarının katıldığı GMP'deki 'Akbank'ın Başarıları Dersi'ni, Prof. Rajiv Lal anlattı. Suzan Sabancı Dinçer, "Akbank vaka çalışmasının Harvard Business School'da gördüğü büyük ilgi, Türkiye'nin tanıtımı için önemli" dedi.
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