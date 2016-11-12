Çağrı merkezleri 2 bin kişi alıyor

TEDAŞ Başkanı Halil İbrahim Leventoğlu, vatandaşın elektrik kesintisi ve arızası şikayetlerini iletmede yaşadıkları sıkıntıların aşılması için bin 100 olan çağrı merkezi personel sayısının 3 bin 200'e çıkartılması için çalışma yapıldığını söyledi. Leventoğlu, "Vatandaşlarımızın problemlerini iletme anlamında sıkıntıları vardı. Bu sorunlar sona erecek" diye konuştu.