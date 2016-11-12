Bağ-Kur’luya erken emeklilik

Bağ-Kur'lular dikkat! Geçmişte işyeri açmış ya da şirket ortaklığı ile vergi mükellefi olmuş ancak Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara geriye dönük borçlanma imkanı verilmesi gündemde. Yargıtay'ın bir davada verdiği 2000 yılından önceki dönemlerin sigortalılığa sayılması yönündeki emsal niteliğinde kararının ardından aynı durumdaki pek çok kişi mahkemelere koşarken, bu konuda düzenleme yapılması bekleniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yasal düzenleme çağrısı yaptı. Palandöken, 2000'den önce esnaflığa başlayan, oda ve vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarların, sosyal güvenlikle ilgili yaşadıkları sorunun net olarak çözüme kavuşturulmadığını ifade ederek, yasal olarak hak arayanların çoğalmasının mahkemelerin iş yükünü artırdığını belirtti. Dava açmadan önce kuruma başvuru şartı getirilmesinin de süreci uzattığına dikkati çeken Palandöken, şöyle konuştu: "Bu durumdaki Bağ-Kur'luların sicile kayıt tarihleri esas alınarak 4 Ekim 2000'den önce başlatılabilmesine imkan sağlanmalı."