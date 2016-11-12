Asgari ücret 1.600 lira

Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari ÜcretTespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil edecek olan Türk-İş, TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 liraya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Geçen yıl hükümetin 'asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme' vaadi nedeniyle sonucu belli bir havada geçen Asgari ÜcretTespit Komisyonu görüşmelerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun pazarlıklara sahne olması bekleniyor. Doğrudan 6.5 milyon işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk-İş; enflasyon oranı, geçim şartları, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki genel durumu göz önünde bulundurarak, pazarlık masasında sunacağı teklifi hazırladı. Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl komisyona sunacağı zam talebinde TÜİK'in bir işçinin net yaşam maliyeti rakamını dikkate alacak olan Türk-İş, kurumun geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 lirayı isteyecek.
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