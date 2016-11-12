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9 saatte 2015’i geçti!

Alibaba 9 saatte 2015’i geçti!
Çinli online alışveriş sitesi Alibaba, dünyanın en büyük sanal alışveriş etkinliği olarak kabul edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nde 9 saatlik sürede 2015 yılındaki rakamını geçti. Geçtiğimiz yılki etkinlikte 13.36 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket, bu yıl bu rakama 9 saatte ulaştı. günün ilk 7 dakikasında 1.43 milyar dolar rakamına ulaştı. İlk 1 saatte ise yaklaşık 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Geçen yılki Bekarlar Günü'nün ilk 1 saatinde 3.9 milyar dolarlık satış yapan şirket, bu yıl ise yüzde 25 artışla ilk 1 saatte yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yaparak kendi unu kırdı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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