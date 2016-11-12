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4 koltuklu canavar ’de

4 koltuklu canavar Türkiye’de
Ferrari'nin yeni 4 koltuklu modeli yollarına çıktı. 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede gerçekleştiren ve 335 km/s'lik son hıza sahip 4 koltuklu Ferrari GTC4Lusso, 690 HP'lik V12 motoruyla ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle ön plana çıkıyor. Adını 330 GT ve 250 GT Berlinetta Lusso gibi seleflerinden esinlenerek alan GTC4Lusso, 676 bin 500 euroluk anahtar teslim satış fiyatına sahip.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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