150 bin lira krediye 57 bin lira tazminat

2007-2011 arasında kredi ve kart kullananlar dikkat! 12 bankanın ortak faiz belirleyerek mağdur ettiği vatandaşların, bu bankalardan tazminat talep etme hakkı var. 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında kredi çekenler ve kredi kartı kullananlar, ödedikleri fazla faizler için 3 katı kadar parasını geri alabiliyor. Öyle ki; 150 bin lira kredi çeken kişiye, 57 bin liratazminat ödeniyor. Avukat Feride Hilalİmal, Rekabet Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucu 12 bankanın 2007-2011 arasında mevduat, kredi ve kredi kartı faizlerinde kartel yaptıklarının ortaya çıktığını anlatarak, "Yüksek faiz oranları ile 12 banka yaklaşık 35milyon müşterisini mağdur etti. Bu haksız eylem nedeniyle vatandaşların uğradığı zarar oldukça büyük" dedi. Kredi kullanan veya bu bankalarda mevduatı olan banka müşterilerinin dava açarak haksız bir şekilde tahsil edilen faiz farklarını alabileceklerini vurgulayan İmal, "Üstüne üstlük, kanun gereği, talep etmeleri halinde bu faiz farklarının 3 katı kadar tazminat da alabilecekler" diye konuştu.
BÜYÜK BANKALAR VAR
İmal, örnek bir hesapla vatandaşın dava açtığında alabileceği tazminat tutarını şu şekilde açıkladı: "150 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir banka müşterisi yüzde 1.0 faizle 258 bin 248 lira ödeyecekken, 15 baz puan kartel faizi ile (yüzde 1.15) 277 bin 319 lira vermiştir. Tüketici 19 bin 71 lira zarar ettirilmiştir. Bu zarar miktarı 3'le çarpılırsa 57 bin 213 lira tutarında bir tazminat doğacaktır." Rekabet Kurulu'nun kararına göre; 12 banka, konut kredilerinde 15 baz puanlık (0.15), ihtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0.10), taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0.5-0.20) ortak faiz artırımı yaptı. Bankalar şöyle; Akbank, DenizBank, Finansbank, HSBC, ING, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat.
35 MİLYON KİŞİMAĞDUR OLDU Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; 2007-2011 yıllarında, 1 milyon681 bin 795 kişi konut, 934 bin 538 kişi taşıt, 30 milyon 400 bin 254 kişi de ihtiyaç kredisi kullandı. Bu duruma göre; mağdur sayısının 35 milyoncivarı olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin sadece yüzde 5'inin dava açması durumunda bile, bankaların önümüzdeki süreçte 1.5 milyon davayla uğraşacağı belirtiliyor.
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