Ucuz biletin formülü

Uçak biletleri özellikle yaz aylarında ve özel günlerde pahalı hale geliyor. Son dakikada alınan biletler de normal zamanlara göre yüzde 100 daha fazla fiyatla satılıyor. Ancak seyahat etmeden önce alınacak birkaç tedbirle bilet fiyatını yüzde 30'a yakın indirme imkanına da kavuşabilirsiniz. Seyahat sitesi momondo'nun araştırmasında, dünya genelinde en çok tercih edilen 100 rotada gerçekleştirilen 13.2 milyar uçuşa dair veriler incelendi. Dikkat çekici sonuçlar şöyle:
♦ YÜZDE 28 UCUZA ALINIYOR:
En ucuz bilet, uçuş tarihinden 56 gün önce bulunuyor. Bileti bu tarihte alarak ortalama yüzde 28 oranında kâr etmek mümkün. En pahalı biletler ise uçuş günü alınan biletler.
♦ AKŞAM UÇMAK DAHA HESAPLI:
18.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek uçuşların fiyatları, günün diğer saatlerindeki uçuşlara göre daha hesaplı.
♦ KRİTİK SAAT 15.00:
Saat 15.00'ten önce gerçekleşen uçuşlar, en pahalı seçenekler konumunda bulunuyor..
GÜNLERE DİKKAT!
♦ SABAHTAN AKŞAMA YÜZDE 5 FARK:
Sabah ve akşam uçuşları arasındaki fiyat farkı, ortalama yüzde 5.
♦ EN UCUZ GÜN SALI:
Salı günlerinde yapılacak uçuşlar, haftanın diğer tüm günlerinden daha uygun fiyata sahip.
♦ EN PAHALI GÜN CUMARTESİ:
Haftanın en pahalı günü ise pek çok kişinin seyahat etmeyi tercih ettiği cumartesi. Verilere göre salı uçanlar, cumartesi uçanlara göre yüzde 11 oranında kâr edebiliyor.
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