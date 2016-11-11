Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Fransız Bureau Veritas arasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sinop Nükleer Santrali projelerinin ekipman ve hizmet tedarik süreçlerinde uygunluk değerlendirmeleri için iş birliği protokolü i̇mzalandı.

TSE'de düzenlenen imza törenine Başkan Sebahittin Korkmaz ve Fransız menşeli uygunluk değerlendirme kuruluşu Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye Genel Müdürü Meral Akgün katıldı.

Korkmaz, hükümet tarafından hızla artan enerji talebini karşılamak ve ithalat bağımlılığından kaynaklı riskleri azaltmak üzere 2023 yılına kadar iki nükleer güç santralinin devreye alınması ve üçüncü santralin inşasına başlanmasının planlandığını söyledi.

Nükleer enerjinin, transit boru hatları ve yenilenebilir enerji ile yatırım yapılması zorunlu alanlar haline geldiğini anlatan Korkmaz, "Nükleer teknolojiye sahip 11 ülke, nükleer santrale sahip 32 ülke bulunmaktadır. Ülkemizin önünde duran en önemli sorulardan biri 12. ülke mi, yoksa 33. ülke mi olacağımızdır." dedi.

Bureau Veritas ile bir yıldır görüştüklerini belirten Korkmaz, şirketle yapılacak iş birliğinin nükleer santral yapımında yerli katkının arttırılması ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Korkmaz, TSE olarak söz konusu tecrübeyi kuruma, sanayiye ve ülkeye aktarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bunun için her türlü altyapı hazırlığını yaptıklarını dile getirdi.

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye Genel Müdürü Akgün de şirketin 700'ü Türk, 80 binden fazla personeli bulunduğunu söyledi.

Korkmaz ve Akgün, konuşmaların ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sinop Nükleer Santrali projelerinin ekipman ve hizmet tedarik süreçlerinde uygunluk değerlendirmeleri için iş birliği protokolünü i̇mzaladı.