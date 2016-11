Trump’a Manisa mobilyası

yeni Başkanıiçinmarkasıyla mobilya üretimi yapan İzmirli işadamıseçim sonuçlarından memnun. Adaylık süreci öncesi sık görüştüğü'ın çok iyi ve babacan birisi olduğunu belirten"Seçim sonuçları benim için sürpriz olmadı. İlerleyen günlerde ABD 'ye gideceğim ve kendisini tebrik etmek için görüşme yapmayı deneyeceğim" dedi. Lüks segmentte mobilya üretimi yapan'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan'ndeki üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, Donald Trump ile iş ortaklığı hikayesinin New York'taki bir otel için tasarladıkları mobilya grubunu Trump'ın çok beğenmesiyle başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Sonraki yıllarda mobilya işine girme talepleri ve bize teklifleri oldu. Anlaştık ve 2013'teüretimine başladık. Tasarım, üretim, satış ve pazarlama gibi tüm operasyonları bizde. Ancak bazı görsel konularda stratejik kararları birlikte alıyoruz. Zatengörsel anlamda fark yaratmasıyla ünlü. Tasarımlarımıza kadar kendisi ilgileniyor. Bu ürünler sadece Trump otellerine değil, bu markaylave'ta kullanıcılar da satın alabiliyor. Diğer ürünlerimiz gibi 50 ülkede satmaya başladık. Her yıl üretim ve satışlar büyüyor. İki tarafın da bu işi büyütme kararlılığı var."Manisa'da üretilen mobilyalar, Trump otellerinde kullanılıyor. Ayrıca bu lüks mobilyalar, 50 ülkede satılıyor. Dubai, Hong Kong, Londra ve New York, Trump Home mobilyalarının satıldığı yerler arasında...* Melania-Donald Trump ile Megan Perry- Doruk Yorgancıoğlu pek çok kez bir araya geldi.