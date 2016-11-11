Trump’a Manisa mobilyası

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump için 'Trump Home' markasıyla mobilya üretimi yapan İzmirli işadamı Doruk Yorgancıoğlu, seçim sonuçlarından memnun. Adaylık süreci öncesi sık görüştüğü Donald Trump'ın çok iyi ve babacan birisi olduğunu belirten Yorgancıoğlu, "Seçim sonuçları benim için sürpriz olmadı. İlerleyen günlerde ABD'ye gideceğim ve kendisini tebrik etmek için görüşme yapmayı deneyeceğim" dedi. Lüks segmentte mobilya üretimi yapan DoryaMobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yorgancıoğlu, Manisa Organize SanayiBölgesi'ndeki üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, Donald Trump ile iş ortaklığı hikayesinin New York'taki bir otel için tasarladıkları mobilya grubunu Trump'ın çok beğenmesiyle başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Sonraki yıllarda mobilya işine girme talepleri ve bize teklifleri oldu. Anlaştık ve 2013'te 'Trump Home' üretimine başladık. Tasarım, üretim, satış ve pazarlama gibi tüm operasyonları bizde. Ancak bazı görsel konularda stratejik kararları birlikte alıyoruz. Zaten Donald Trump, görsel anlamda fark yaratmasıyla ünlü. Tasarımlarımıza kadar kendisi ilgileniyor. Bu ürünler sadece Trump otellerine değil, bu markayla Dubai, Hong Kong, Londra ve New York'ta kullanıcılar da satın alabiliyor. Diğer ürünlerimiz gibi 50 ülkede satmaya başladık. Her yıl üretim ve satışlar büyüyor. İki tarafın da bu işi büyütme kararlılığı var."
ŞİMDİ MODA TRUMP HOME!
Manisa'da üretilen mobilyalar, Trump otellerinde kullanılıyor. Ayrıca bu lüks mobilyalar, 50 ülkede satılıyor. Dubai, Hong Kong, Londra ve New York, Trump Home mobilyalarının satıldığı yerler arasında...
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