Yol Durumu
  1. Dolarda akşam oyunu
  2. Ayda 49 liraya erken emeklilik

Trump’a Manisa

’nin yeni Başkanı ’ın markası Trump Home’un ürünlerini, İzmirli üretiyor. Trump, mobilyaların tasarımlarıyla yakından ilgileniyor

Trump’a Manisa mobilyası
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump için 'Trump Home' markasıyla üretimi yapan İzmirli işadamı Doruk Yorgancıoğlu, seçim sonuçlarından memnun. Adaylık süreci öncesi sık görüştüğü Donald Trump'ın çok iyi ve babacan birisi olduğunu belirten Yorgancıoğlu, "Seçim sonuçları benim için sürpriz olmadı. İlerleyen günlerde 'ye gideceğim ve kendisini tebrik etmek için görüşme yapmayı deneyeceğim" dedi. Lüks segmentte mobilya üretimi yapan Dorya Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yorgancıoğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, ile iş ortaklığı hikayesinin New York'taki bir otel için tasarladıkları mobilya grubunu Trump'ın çok beğenmesiyle başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Sonraki yıllarda mobilya işine girme talepleri ve bize teklifleri oldu. Anlaştık ve 2013'te 'Trump Home' üretimine başladık. Tasarım, üretim, satış ve pazarlama gibi tüm operasyonları bizde. Ancak bazı görsel konularda stratejik kararları birlikte alıyoruz. Zaten Donald Trump, görsel anlamda fark yaratmasıyla ünlü. Tasarımlarımıza kadar kendisi ilgileniyor. Bu ürünler sadece Trump otellerine değil, bu markayla Dubai, Hong Kong, Londra ve New York'ta kullanıcılar da satın alabiliyor. Diğer ürünlerimiz gibi 50 ülkede satmaya başladık. Her yıl üretim ve satışlar büyüyor. İki tarafın da bu işi büyütme kararlılığı var."

ŞİMDİ MODA TRUMP HOME!
Manisa'da üretilen mobilyalar, Trump otellerinde kullanılıyor. Ayrıca bu lüks mobilyalar, 50 ülkede satılıyor. Dubai, Hong Kong, Londra ve New York, Trump Home mobilyalarının satıldığı yerler arasında...


* Melania-Donald Trump ile Megan Perry- pek çok kez bir araya geldi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar