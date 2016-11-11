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THY hedefe uçuyor

THY hedefe uçuyor
Türk Hava Yolları, (THY) ilk 9 ayda 22.7 milyar lira toplam gelir elde etti. Şirketin yılın ilk 9 ayına ait konsolide mali tabloları, Borsa İstanbul'a gönderildi. Buna göre; THY'nin toplam gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 22.7 milyar liraya ulaştı. Temmuz-Eylül döneminde ise 8.7 milyar lira toplam gelir elde edildi. Temmuz ayında revize edilen bütçe ile karşılaştırıldığında ise Temmuz-Eylül döneminde 762 milyon lira olan esas faaliyet kârı beklenenin üzerinde gerçekleşti.

CEVDET ÖZDEMİR
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