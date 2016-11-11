THY hedefe uçuyor

Türk Hava Yolları,(THY) ilk 9 ayda 22.7milyar lira toplam gelirelde etti. Şirketin yılınilk 9 ayına ait konsolidemali tabloları, Borsaİstanbul'a gönderildi.Buna göre; THY'nintoplam gelirleri, önceki yılın aynı döneminegöre yüzde 3 artarak 22.7 milyar lirayaulaştı. Temmuz-Eylül döneminde ise 8.7 milyarlira toplam gelir elde edildi. Temmuz ayındarevize edilen bütçe ile karşılaştırıldığındaise Temmuz-Eylül döneminde 762 milyonlira olan esas faaliyet kârı bekleneninüzerinde gerçekleşti.
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