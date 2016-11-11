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’nde ışık bugün görünecek

Ovit Tüneli’nde ışık bugün görünecek
Başbakan Binali Yıldırım, bugün 'nin 136 yıllık hayali olan Ovit Tüneli'nde 'Işık Göründü Töreni'ne katılacak. Rize ile Erzurum'u birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda çalışmaları süren tünel, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 4'üncü en uzun tüneli olma özelliğini taşıyacak.
Ovit'te sona yaklaşıldı!


Yaklaşık 600 milyon liraya mal olması beklenen Ovit Tüneli'nin tamamlanmasıyla, Rize-Erzurum arasında ulaşım 4.4 kilometre kısalacak ve 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
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YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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mehmet yıldız mehmet yıldız

terör belası biterse daha çok tüneller yapılır memleketime .

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evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 16:34
Şahin Kara Şahin Kara

10 Kasımlarda, milli bayramlarda bal yapmayıp, sadece vızıldayan eşek arıları gibi ses çıkaranlar; duyuyor, görüyor musunuz?

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evet1
hayır0
cevapla 11.11.2016 14:56
erol erol

osmamlı düşündü toruna nasip oldu elhamdülillah . ermeni bozuntusuna değil.

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evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 13:27
ihsan ihsan

işte eser işte tayyip işte akp körler görmez

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evet8
hayır0
cevapla 11.11.2016 08:33
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