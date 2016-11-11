Dolarda akşam oyunu

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile dünya piyasalarındaki deprem devam ederken; Türkiye'de de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dolar kuru önceki gün, piyasalar daha açılmadan 3.30 lira seviyelerine kadar çıkartılmış ve sonrasında 3.18 liraya kadar gerilemişti. Gün içinde dalgalanma sürerken, akşam kapanış saatlerinde dolar birdenbire 3.21 liraya çıkmıştı. Dün de benzer bir hareket izlendi. Dolar güne 3.2140 liradan başladı. Bu seyir akşam saatlerine kadar devam etti. Fakat sonrasında yine 'akşam oyunu' devreye girerek dolara saldırı başladı. Kur; yarım saat içinde önce 3.25, sonra da 3.26 liraya çıkartıldı ve 3.2420 liradan kapandı. Uzmanlar, piyasanın açılmasıyla düzelen rakamların, kapandıktan sonra Londra ve Singapur kaynaklı müdahalelerle yükseltildiğini belirtiyor. Öte yandan dün Borsa İstanbul 151,40 puan yükselişle 76 bin 360 puandan kapandı.
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