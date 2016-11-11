Dikkat! KPSS kalkıyor

Dışişleri Bakanlığı'na personel alımlarında Kamu Personel SeçmeSınavı (KPSS) kaldırılacak. Yeni sistemde yabancı dil kriteri ön plana çıkarılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de, "Yeni bir personel yönetmeliği, sınav yönetmeliği hazırladık. KPSS sınavını kaldırdık" bilgisini paylaştı. Bakanlığa personel alımında yabancı dil kriterininön plana çıkarılacağını belirten Çavuşoğlu, "Bazı çocuklarımız var, yurt dışında 8 sene, 10 sene okumuş. Türkiye'de okumadığı için de 3 sene, 4 sene KPSS'ye hazırlanması lazım. Bu çocuklar bakanlığa girmek istiyor. Çok da iyi eğitim almış. Bunların önünü açmak için..." diye konuştu. Personel alımında yabancı dil kriterinin yanı sıra yazılı ve sözlü sınavlarınınolacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu,"Bizim sınavlarımız gerçekten zordur" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, darbe girişimine karışanların tutuklandığını, FETÖ'ye bağlı olanların bakanlıktan uzaklaştırıldığını belirtti.
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