Bursa’ya uzay üssü

Bursa Ticaret ve SanayiOdası (BTSO), Türkiye'nin2023 yılı ihracat hedefine ulaşmayolundaki en önemli atılımlardanolan ve 25 milyar dolar ile kamudışı en büyük özel sektör yatırımıözelliği taşıyan Teknosab projesinihayata geçirmeye hazırlanıyor.Türkiye'nin ilk yüksek teknolojiliendüstriyel üretim üssü olanTeknosab'ın Bursa'nın 2023 yılıiçin 75 milyar dolarlık ihracathedefine 40 milyar dolarlık katkıyapması hedefleniyor. Yatırım,2017 sonunda hayata geçirilecek.BTSO Başkanı İbrahim Burkay,"Gelecek yıl sonu itibariyle orta veyüksek teknoloji üreten şirketler,merkezini buraya taşıyacak.Halihazırda Türkiye'ye gelmeyiplanlayan çok önemli gruplar var"dedi. Türkiye'nin uzay temalı ilkmerkezi Gökmen Uzay HavacılıkEğitim Merkezi hakkında da bilgilerveren Burkay, şöyle konuştu: "İlkastronotumuzu Bursa'dan çıkaracakve kendi uydumuz için uzaya kendiastronotumuzu göndereceğiz."
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