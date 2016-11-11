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Bursa’ya uzay üssü
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefine ulaşma yolundaki en önemli atılımlardan olan ve 25 milyar dolar ile kamu dışı en büyük özel sektör yatırımı özelliği taşıyan Teknosab projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü olan Teknosab'ın Bursa'nın 2023 yılı için 75 milyar dolarlık ihracat hedefine 40 milyar dolarlık katkı yapması hedefleniyor. Yatırım, 2017 sonunda hayata geçirilecek. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Gelecek yıl sonu itibariyle orta ve yüksek teknoloji üreten şirketler, merkezini buraya taşıyacak. Halihazırda Türkiye'ye gelmeyi planlayan çok önemli gruplar var" dedi. Türkiye'nin uzay temalı ilk merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi hakkında da bilgiler veren Burkay, şöyle konuştu: "İlk astronotumuzu Bursa'dan çıkaracak ve kendi uydumuz için uzaya kendi astronotumuzu göndereceğiz."
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