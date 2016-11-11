Bekarlar 20 milyar dolar harcayacak

Çin'in sanal alışveriş sitesi 'Alibaba. com' bünyesindeki 'Taobao', 'T-mall' ve bunlara ek olarak 'JD.com' gibi ülkenin büyük online alışveriş siteleri günler öncesinden Bekarlar Günü'ne özel promosyonlarını yaparken, toplam 20 milyar dolarlık alışverişle yeni bir rekora ulaşılması bekleniyor. Çin'de 11 Kasım BekarlarGünü alışverişi dolayısıyla bugün internet üzerindenürün satışlarında büyükyoğunluk yaşanacak.
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