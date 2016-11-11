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Bekarlar 20 milyar dolar harcayacak

Bekarlar 20 milyar dolar harcayacak
Çin'in sanal alışveriş sitesi '. com' bünyesindeki 'Taobao', 'T-mall' ve bunlara ek olarak 'JD.com' gibi ülkenin büyük online alışveriş siteleri günler öncesinden Bekarlar Günü'ne özel promosyonlarını yaparken, toplam 20 milyar dolarlık alışverişle yeni bir rekora ulaşılması bekleniyor. 'de 11 Kasım Bekarlar Günü alışverişi dolayısıyla bugün internet üzerinden ürün satışlarında büyük yoğunluk yaşanacak.
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