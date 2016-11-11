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cılara ihracı!

Bankacılara FETÖ ihracı!
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 'ye sağlamada aracılık eden bine yakın cı görevden alındı. Finans sektörüne yönelik incelemelerini derinleştiren hükümet, FETÖ'yle bağlantılı kişi ve şirketlere 17-25 Aralık sonrası kullandırılan kredileri mercek altına aldı. Kamu bankaları tarafından FETÖ'cülere kullandırılan kredilerle ilgili inceleme yapıldı. Bank Asya dışında bazı bankalardan alınan bireysel, ticari kredilerin FETÖ bağlantılı şirketler üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Araba almış gibi gösteren bazı isimlerin, kamu bankalarından çektiği taşıt kredisini örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi. Bu işlemlere aracılık eden bine yakın bankacı tespit edildi.

HAZAL ATEŞ
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