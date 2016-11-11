Bankacılara FETÖ ihracı!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, FETÖ'ye finans sağlamada aracılık eden bine yakın bankacı görevden alındı. Finans sektörüne yönelik incelemelerini derinleştiren hükümet, FETÖ'yle bağlantılı kişi ve şirketlere 17-25 Aralık sonrası kullandırılan kredileri mercek altına aldı. Kamu bankaları tarafından FETÖ'cülere kullandırılan kredilerle ilgili inceleme yapıldı. Bank Asya dışında bazı bankalardan alınan bireysel, ticari kredilerin FETÖ bağlantılışirketler üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Araba almış gibi gösteren bazı isimlerin, kamu bankalarından çektiği taşıt kredisini örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi. Bu işlemlere aracılık eden bine yakın bankacı tespit edildi.
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