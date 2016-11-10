VakıfBank’ın kârı 1.9 milyarı aştı

VAKIFBANK, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği 817 milyon TL net kâr ile yılın ilk 9 ayında toplam 1 milyar921 milyon TL net kâra ulaştı. Aktif büyüklüğü 198 milyarTL'ye yaklaşan VakıfBank'ın, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 173 milyarTL'ye ulaştı. Genel MüdürHalil Aydoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı çeyrekte VakıfBank olarak nakdi ve gayrinakdi kredilerle milliekonomiye olan destekleriniartırdıklarını belirtti.
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