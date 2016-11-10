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’ın kârı 1.9 milyarı aştı

VakıfBank’ın kârı 1.9 milyarı aştı
VAKIFBANK, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği 817 milyon TL net kâr ile yılın ilk 9 ayında toplam 1 milyar 921 milyon TL net kâra ulaştı. Aktif büyüklüğü 198 milyar TL'ye yaklaşan VakıfBank'ın, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 173 milyar TL'ye ulaştı. Genel Müdür Halil Aydoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı çeyrekte olarak nakdi ve gayrinakdi kredilerle milli ekonomiye olan desteklerini artırdıklarını belirtti.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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