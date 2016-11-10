Trump, mavi yakalının zaferi

CumhurbaşkanıBaşdanışmanı BülentGedikli, EkonomiGazetecileri Derneği(EGD) buluşmalarındayaptığı konuşmada,ABD'deki başkanlıkseçiminin Amerikaekonomisinin resesyonagirmesine sebep olacağını,kimin seçildiğinin hiçfark etmediğini söyledi.Gedikli, Donald Trump'ınbaşkan seçilmesiyleAmerika'da Wall Street veHollywood'un kaybettiğini,mavi yakalı ve emekçilerinkazandığını belirtti.Dünya ekonomisinde bazıdöngülerin olduğunu, 50-60 yılda bir bunun tekrarettiğini ve enteresan birdönemeçten geçildiğinianlatan Gedikli, şunlarıkaydetti: "Küresel finansalçağın sonuna geldiğimizidüşünüyorum. Bundansonrası yeni bir reel sektörçağının başlangıcıdır.Tabii bir dönem değişirkenbunun sancıları olacaktır.Temennimiz bununminimuma inmesidir."Gedikli, "Türkiye'yegelmek isteyen muazzambir yabancı sermaye var.Hiç de birilerinin söylediğigibi değil" dedi.
YARI BAŞKANLIK VAR Türkiye'ninşu anda parlamentersistemde olmadığınıbelirten Bülent Gedikli,"Hâlâ ana muhalefetöyleymişiz gibi konuşuyorama artık parlamentersistem falan yok, şuanda yarı başkanlıksistemindeyiz" dedi.Gedikli, değişen dünyayaTürkiye'nin başkanlıksistemiyle hazır olacağını,hızlı ve etkin karar içinbaşkanlık sisteminin şartolduğunu vurguladı.
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