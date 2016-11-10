Trump, mavi yakalının zaferi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) buluşmalarında yaptığı konuşmada, ABD'deki başkanlık seçiminin Amerika ekonomisinin resesyona girmesine sebep olacağını, kimin seçildiğinin hiç fark etmediğini söyledi. Gedikli, Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Amerika'da Wall Street ve Hollywood'un kaybettiğini, mavi yakalı ve emekçilerin kazandığını belirtti. Dünya ekonomisinde bazı döngülerin olduğunu, 50- 60 yılda bir bunun tekrar ettiğini ve enteresan bir dönemeçten geçildiğini anlatan Gedikli, şunları kaydetti: "Küresel finansal çağın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası yeni bir reel sektör çağının başlangıcıdır. Tabii bir dönem değişirken bunun sancıları olacaktır. Temennimiz bunun minimuma inmesidir." Gedikli, "Türkiye'ye gelmek isteyen muazzam bir yabancı sermaye var. Hiç de birilerinin söylediği gibi değil" dedi.



YARI BAŞKANLIK VAR

Türkiye'nin şu anda parlamenter sistemde olmadığını belirten Bülent Gedikli, "Hâlâ ana muhalefet öyleymişiz gibi konuşuyor ama artık parlamenter sistem falan yok, şu anda yarı başkanlık sistemindeyiz" dedi. Gedikli, değişen dünyaya Türkiye'nin başkanlık sistemiyle hazır olacağını, hızlı ve etkin karar için başkanlık sisteminin şart olduğunu vurguladı.