Sakaryalı C-HR ABD yolunda

Japon Toyota'nın Sakarya'da seri üretimine başladığı C-HR'a Kuzey Amerika yolu gözüktü. Toyota C-HR; Amerika, Kanada, Tayvan'ın da aralarında olduğu 45 yeni ülkeye ihraç edilecek. Böylece, Toyota Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sayısı 52'den 97'e çıkacak. Toyota C-HR'ın Avrupa pazarından sonra en büyük ihracat pazarı Kuzey Amerika ülkeleri olacak. Ford Otosan, Tofaş, Temsa'dan sonra Toyota da Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapan dördüncü fabrika olacak. Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover araç olan Toyota C-HR, üretim hatlarından çıkmaya başladı. Toyota C-HR projesi 350 milyon euroluk yatırımla gerçekleşti ve 2 bin kişiye ek istihdamsağladı. Ek istihdamla birlikte Toyota Türkiye'de çalışan sayısı 5 binin üzerine çıktı.
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