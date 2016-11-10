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ABD yolunda

Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve crossover araç olan ; Amerika ve Kanada’nın aralarında olduğu 45 yeni ülkeye ihraç edilecek

Sakaryalı C-HR ABD yolunda
Japon Toyota'nın Sakarya'da seri ine başladığı 'a Kuzey Amerika yolu gözüktü. Toyota C-HR; Amerika, Kanada, Tayvan'ın da aralarında olduğu 45 yeni ülkeye ihraç edilecek. Böylece, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sayısı 52'den 97'e çıkacak. Toyota C-HR'ın Avrupa pazarından sonra en büyük ihracat pazarı Kuzey Amerika ülkeleri olacak. Ford Otosan, Tofaş, Temsa'dan sonra Toyota da Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapan dördüncü olacak. Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover araç olan Toyota C-HR, üretim hatlarından çıkmaya başladı. Toyota C-HR projesi 350 milyon euroluk yatırımla gerçekleşti ve 2 bin kişiye ek istihdam sağladı. Ek istihdamla birlikte Toyota Türkiye'de çalışan sayısı 5 binin üzerine çıktı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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