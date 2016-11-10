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Ekonomiye 210 milyarlık kaynak

Ekonomiye 210 milyarlık kaynak
Ziraat Bankası'nın 9 aylık bilançosu açıklandı. Bankanın kârı yüzde 39.8 artarak 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Kredileri yüzde 15.8 artışla 209.9 milyar liraya, mevduatı da yüzde 8.8 yükselişle 204.5 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "İstikrarlı şekilde kredi ağırlıklı büyüyerek yüzde 64'ü kredilerden oluşan bir bilanço yapısına ulaşmış durumdayız" dedi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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