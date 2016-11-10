Dışişleri Bakanlığı için KPSS şartı kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

''KPSS SINAVINI KALDIRDIK''

Çavuşoğlu, bakanlığa personel alımına ilişkin bir soru üzerine, "Yeni bir personel yönetmeliği, sınav yönetmeliği hazırladık. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Eskisinden farklı olarak bir değişiklik yaptık. KPSS sınavını kaldırdık." bilgisini paylaştı.

Bakanlığa personel alımında yabancı dil kriterinin ön plana çıkarılacağını belirten Çavuşoğlu, "Bazı çocuklarımız var, yurt dışında 8 sene 10 sene okumuş. Türkiye'de okumadığı için de üç sene dört sene KPSS'ye hazırlanması lazım.

Bu çocuklar bakanlığa girmek istiyor. Çok da iyi eğitim almış. Bunların önünü açmak için." diye konuştu.

Personel alımında yabancı dil kriterinin yanı sıra yazılı ve sözlü sınavlarının olacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim sınavlarımız gerçekten zordur. 'Daha önce bu FETÖ'cüler nasıl girdi?' diye sordunuz, o sınavları değiştirenler sınav sistemini çoktan seçmeliye çevirenler de hapiste. Bizde de bunları ihlal eden, soruların çalınması dahil, buna ön ayak olanlar şu anda içeride." dedi.

''BU KONUDA DA VİCDANLIYIZ''

FETÖ'ye bağlı olmanın ve darbe girişimine karışmanın ayrı şeyler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, darbe girişimine karışanların tutuklandığını, ancak FETÖ'ye bağlı olanların da bakanlıktan uzaklaştırıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bazıları da itiraf etti, devletin sırlarını paylaşmışlar. Ben bu adamlarla çalışamam, kim olursa olsun bakanlığımda. Normaldir, bu konuda da vicdanlıyız." sözlerini sarfetti.