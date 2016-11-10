Annelerin yüzünü güldüren uygulamanın ayrıntıları belli oldu. Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik; çocuk okul çağına gelene kadar kısmi çalışma imkanı getiren düzenlemeden nasıl yararlanılacağını ortaya koydu. İşçinin imkandan yararlanması için 1 ay önceden işverene yazılı başvurması, işverenin de 1 ay içinde talebe cevap vermesi gerekiyor. Maaş ise çalışılan süreye orantılı olarak alınacak. Kadın işçiler doğumdan önce ve sonra 8 hafta, eğer çoğul gebelik varsa 10 hafta analık izni yapıyor. Buna ek olarak çocuk sayısına göre 60 ila 180 gün arası yarım gün izin kullanabiliyor. İşçi, yeni uygulama ile birlikte bu izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşçi, talebini, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce işverene yazılı olarak bildirecek. Yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak.



İŞVEREN BELİRLEYECEK

İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi halinde; talep, işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Kısmi süreli çalışmada; belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını, işyerinin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren belirleyecek.