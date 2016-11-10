Bizi teğet geçti

Dünya piyasalarında Trump şoku yaşanıyor. Beklentilerin aksine ABD Başkanlığı'nı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanması, küresel piyasalarda adeta depreme yol açtı. Şok, Türkiye'de ise kısa sürdü. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sabaha karşı 3.3041 TL ile tarihi zirveyi gören dolar, daha sonra 3.18 TL'ye kadar geriledi. Dolar, dün kapanışı ise 3.2120 liradan yaptı. Borsa İstanbul'da güne yüzde2.43'lük düşüşle 74.509 puandan başlayan endeks de tepki alımlarıyla toparlanarak 76bin puanın üstüne çıktı. 10 yıllık Türk tahvillerinin faizi de yüzde 10.53'e kadar yükseldikten sonra tekrar 10.5'in altına indi.
ASIL KAZANAN ALTIN
ABD ekonomisinde büyümeyi ikiye katlamayı hedefleyen Trump'ın izleyeceği politikaların önümüzdeki dönemde belirleyici olması beklenirken, en kritik konu ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım politikası. Trump'ın faiz artırımına soğuk bakması ve FED Başkanı Janet Yellen'ı görevden alma ihtimalinin dahi olması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine yorumlanıyor. Seçimin asıl kazananı ise altın oldu. Altın hem ons cinsinden hem de TL gram cinsinden seçim sonuçlarıyla hızla yükseldi. Seçimden önce bin 268 dolar seviyelerinde olan altının onsu, bin 337 dolara kadar yükseldi, ardından bin300 dolarlara kadar geriledi. İç piyasada da gram altın dalgalı bir seyir izleyerek 134 liradan kapandı.
ALIM FIRSATI OLUR İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, ABD için 'kötü' olanın Türkiye için 'iyi' olabileceğini belirterek, "TL varlıklardaki sert düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" dedi.
TL DİRENÇLİOLACAK Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türk Lirası'nındiğer kurlaragöre Trump'ınbaşkanlığını dirençlikarşılayabileceğini ifadeetti. Yılmaz, "Türkiye'nin ana ihracat pazarı Avrupa. Trump'ın Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip meclisle birlikte başkanlık yapacak olması, bütçe konusunda kamu maliyesiningevşetilmesiyle sonuçlanabilir. Bu da doların euro karşısında değer kaybetmesine neden olabilir. Euronun güçlenmesi Türkiye'nin ithalat, ihracat yapısı nedeniyle pozitif karşılanır" şeklinde konuştu.
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