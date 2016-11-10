Beklenen adım atıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına yarından itibaren yeniden başlanacağını bildirdi.
TCMB'den teminat döviz depo limitlerine ilişkin yapılan duyuruda, şöyle denildi:
"Bankamız nezdinde tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına 11 Kasım 2016'dan itibaren yeniden başlanacaktır. Banka limitleri 17 Temmuz 2016 öncesi limitlerin 4 katı olarak uygulanacaktır. Tahsis edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mevcut depoları uzatılmayacak ve yeni depo tesis edilmeyecektir."
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aman kardeşim adım atmayın dolar 4000 tl olur
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