Afrika’ya açılıyor

İç pazarda liderliğe koşan Doğuş Çay,Afrika ülkelerine açılmayı planlıyor. 3 yılönce Patos, Cipso ve Çerezos'u satın alarakihracatını yüzde 90 artıran şirket, DoğuşInternational ile 40'a yakın ülkede çay vecips ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.Paris'te katıldığı fuarda Afrika ülkeleribaşta olmak üzere dünyanın farklıülkelerinden şirketlerle bağlantılar kuranDoğuş Çay yetkilileri, "Önceliğimiz Türkmarkalarının dünyanın farklı ülkelerindeyer almasıdır. Hem ülkemizin bilinilirliğiniartırmak hem de milli gelirimize pozitifkatkı sağlamak için ihracatımızı yukarıtaşımayı planlıyoruz" dedi.
YARGI SÜRECİ BİTMEDİ
Öte yandan Unilever'in, Doğuş Çay ürünlerinin sarı renkli paketleri nedeniyle açtığı dava sonuçlanmadı. Unilever, Doğuş Çay paketlerinde de kendi sarı renklerinin kullanıldığını iddia etmişti. Doğuş Çay'ın avukatı ise iki paket arasında benzerlik bulunmadığını belirterek, davanınreddini istedi. Söz konusu dava ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Doğuş Çay kaynakları, söz konusu sarı rengin bir markaya ait olmasının mümkün olamayacağını ve aynı rengin çok daha farklı markalarca da kullanıldığını söyledi.
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