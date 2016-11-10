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Afrika’ya açılıyor

Afrika’ya açılıyor
İç pazarda liderliğe koşan Doğuş Çay, Afrika ülkelerine açılmayı planlıyor. 3 yıl önce Patos, Cipso ve Çerezos'u satın alarak ihracatını yüzde 90 artıran şirket, Doğuş International ile 40'a yakın ülkede çay ve cips ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Paris'te katıldığı fuarda Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden şirketlerle bağlantılar kuran Doğuş Çay yetkilileri, "Önceliğimiz Türk markalarının dünyanın farklı ülkelerinde yer almasıdır. Hem ülkemizin bilinilirliğini artırmak hem de milli gelirimize pozitif katkı sağlamak için ihracatımızı yukarı taşımayı planlıyoruz" dedi.

YARGI SÜRECİ BİTMEDİ
Öte yandan Unilever'in, ürünlerinin sarı renkli paketleri nedeniyle açtığı dava sonuçlanmadı. Unilever, Doğuş Çay paketlerinde de kendi sarı renklerinin kullanıldığını iddia etmişti. Doğuş Çay'ın avukatı ise iki paket arasında benzerlik bulunmadığını belirterek, davanın reddini istedi. Söz konusu dava ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Doğuş Çay kaynakları, söz konusu sarı rengin bir markaya ait olmasının mümkün olamayacağını ve aynı rengin çok daha farklı markalarca da kullanıldığını söyledi.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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