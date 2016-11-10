31 bin ek istihdam

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin hedefinin 'yerli otomobil üretmek' değil, 'dünyada tutacak bir marka' oluşturmak olduğunu, bu konuda idari ve teknik şartnameleri hazırlama aşamasına geldiklerini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumunu yapan Özlü, organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesi projeleri kapsamında bu yıl sonuna kadar 19 bin, 2017'de 31 bin, 2023'e kadar da 1 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını bildirdi. Özlü, TÜBİTAK SAGE bünyesinde geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM'un seri üretimine başladıklarını anımsatarak, bu mühimmatı son dönemde terörle yürütülen etkin mücadelede kullandıklarını vurguladı.