31 bin ek istihdam

Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı FarukÖzlü, Türkiye'nin hedefinin'yerli otomobil üretmek'değil, 'dünyada tutacakbir marka' oluşturmakolduğunu, bu konuda idari veteknik şartnameleri hazırlamaaşamasına geldiklerinisöyledi. Meclis Plan ve BütçeKomisyonu'nda bakanlığınınbütçesinin sunumunu yapanÖzlü, organize sanayi bölgesive sanayi sitesi projelerikapsamında bu yıl sonuna kadar19 bin, 2017'de 31 bin, 2023'ekadar da 1 milyon ilaveistihdam oluşturacaklarınıbildirdi. Özlü, TÜBİTAK SAGEbünyesinde geliştirilen HassasGüdüm Kiti, Nüfuz EdiciBomba ve Satha Atılan OrtaMenzilli Mühimmat SOM'unseri üretimine başladıklarınıanımsatarak, bu mühimmatıson dönemde terörleyürütülen etkin mücadeledekullandıklarını vurguladı.
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