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Yeni zam sistemi

Emeklilerin maaş sisteminde değişiklik gündemde. Zam oranında geçim durumuna ve yaşa bakılması üzerinde duruluyor. Buna göre, yaşlı ve geçim sıkıntısı çeken emekliler yüzde 100 zam alabilecek

Yeni zam sistemi
11.6 milyon emeklinin zam dönemi yaklaşırken; maaş artış sisteminde değişiklik yapılması gündemde. Her emekliye farklı zam getirecek bir sistem üzerinde çalışılıyor. Zam oranında geçim durumuna ve yaşa bakılması üzerinde duruluyor. Buna göre; zam oranında en önemli kriter geçim durumu ve yaş olacak. Böylece emeklilerin maaş sistemi kökten değişecek. Çünkü halen SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar; memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oranda zam alıyor. Yeni sistem hayata geçerse; geçim durumu zamda en önemli kriter olacak. Yaş da geçim durumuna göre belirlenecek zammı daha yukarı çekecek. Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken emekliler en yüksek zammı alacak. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin maaşında yüzde 100 artış yapılabilecek.

740 BİNİ 80 YAŞIN ÜZERİNDE
80 yaş ve üzerinde 740 bin civarında emekli bulunuyor. Örneğin; hem yaşa hem de geçim durumuna bakılacak yeni sisteme göre, bu emeklilerin bir kısmı yüzde 100 zam alabilecek. Hem geçim hem de yaşlılık kaynaklı bakım sıkıntısı çeken 75-80 yaş arasındaki emeklilere, 80 yaş üzerine yapılacak zamdan biraz daha az ama 50 yaşındakinden daha yüksek zam verilmesinin yolu açılacak. Halen çalışan veya çalışma çağında bulunan emeklilere ise daha stabil oranda zamlar söz konusu olacak. Yaşlı emeklinin vefatı halinde yüksek ücreti varislerine kalmayacak. Varislerin alacağı eski sistemde hesaplanan 'asıl maaş' ile sınırlı olacak. Şu anda emekliler yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar artışa kavuşurken memur emeklileri toplu sözleşmede belirlenen oranlarda zam alıyor.

İŞTE YENİ SİSTEM
Yeni sistem hayata geçerse;
* Zam oranı belirlenirken hem emeklinin geçim durumuna hem de yaşına bakılacak.
* Geçim durumu en önemli kriter olacak.
* Yaş geçim durumuna göre belirlenecek zammı daha yukarı çekecek.
* Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken emekliler en yüksek zammı alacak.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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