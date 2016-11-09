Yeni zam sistemi

11.6 milyon emeklinin zam dönemi yaklaşırken; maaş artış sisteminde değişiklik yapılması gündemde. Heremekliye farklı zam getirecek bir sistem üzerinde çalışılıyor. Zam oranında geçimdurumuna ve yaşa bakılması üzerinde duruluyor. Buna göre; zam oranında en önemli kriter geçim durumu ve yaş olacak. Böylece emeklilerin maaşsistemi kökten değişecek. Çünkü halen SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar; memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oranda zam alıyor. Yeni sistem hayata geçerse; geçim durumu zamda en önemli kriter olacak. Yaş da geçim durumuna göre belirlenecek zammı daha yukarı çekecek. Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken emekliler en yüksek zammı alacak. Bakıma muhtaç hale gelmiş vegeçim sıkıntısı yaşayan emeklilerinmaaşında yüzde 100 artış yapılabilecek.
740 BİNİ 80 YAŞIN ÜZERİNDE
80 yaş ve üzerinde 740 bin civarında emekli bulunuyor. Örneğin; hem yaşa hem de geçim durumuna bakılacak yeni sisteme göre, bu emeklilerin bir kısmı yüzde 100 zam alabilecek. Hem geçim hem de yaşlılık kaynaklı bakım sıkıntısı çeken 75-80 yaş arasındaki emeklilere, 80 yaş üzerine yapılacak zamdan biraz daha az ama 50 yaşındakinden daha yüksek zam verilmesinin yolu açılacak. Halençalışan veya çalışma çağında bulunanemeklilere ise daha stabil orandazamlar söz konusu olacak. Yaşlı emeklinin vefatı halinde yüksek ücreti varislerine kalmayacak. Varislerin alacağı emekli maaşı eski sistemde hesaplanan 'asıl maaş' ile sınırlı olacak. Şu anda emekliler yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar artışa kavuşurken memur emeklileri toplu sözleşmede belirlenen oranlarda zam alıyor.
İŞTE YENİ SİSTEM Yeni sistem hayata geçerse;
* Zam oranı belirlenirken hem emeklinin geçim durumuna hem de yaşına bakılacak.
* Geçim durumu enönemli kriter olacak.
* Yaş geçim durumuna göre belirlenecek zammı daha yukarı çekecek.
* Hem yaşlı hemgeçim sıkıntısı çekenemekliler en yüksekzammı alacak.
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