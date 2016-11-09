  1. Enerjide çağ atlayacağız
  2. İşyerinin devri ücretli izni etkilemez

Vatandaş ile ‘otomatik’ tanışacak

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, ‘Vatandaşların bazıları tasarruf yapmak istiyor ama sistemle bir türlü tanışamıyor. Otomatik katılım, sistemle tanışmak için ucuz ve basit bir yol olacak’ dedi

Vatandaş BES ile ‘otomatik’ tanışacak
Peryön tarafından düzenlenen 16. Dünya İnsan Yönetimi Kongresi'nde; Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, öğretim görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç ve Özel Emeklilik Dairesi Başkanı Uluç İçöz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde () otomatik katılımı ele aldı. 7 milyon emeklinin yüzde 80'inin erkek olduğunu kaydeden Cem Kılıç, "Emeklilik gelirinin yeterliliği açısından 50 ülke arasında 42'nciyiz. Bu sebeple emekli olanlar, özellikle de erkekler tekrar işgücü piyasasına giriyor" dedi.

TASARRUF YETERSİZ
Türkiye'de yeterince tasarruf yapılmadığını, buna karşın çalışma hayatında kazanılan gelir ile emeklilik maaşı arasında çok fark olduğunu aktaran Kılıç, "Türkiye'de bir çalışan iki emekliyi finanse ediyor. Dünyadaysa bu dört emekliye denk geliyor" şeklinde konuştu. BES'i pazarlamanın ciddi bir maliyet yarattığını dile getiren Mehmet Akif Eroğlu da şunları söyledi: "Bireysel emekliliği pazarlaması zor. Vatandaşların bazıları tasarruf yapmak istiyor, ama sistemle bir türlü tanışamıyor. Otomatik katılım, sistemle tanışmak için hem ucuz hem de basit bir yol olacak. Elimizden geldiğince karmaşık düzenlemelerden kaçınacağız." Uluç İçöz ise otomatik katılım uygulamasına işçi sayısı belli bir oranın üstünde olan işyerlerinin katılacağı bilgisini verdi. Tedrici olarak sisteme diğer işverenlerin de katılacağını söyleyen İçöz, şunları kaydetti: "BES şirketi işverenler tarafından seçilecek. İşveren katkısı yok, fonu ise çalışan belirliyor. Yüzde 25 devlet katkısı, bu uygulamada da geçerli. Hoş geldin bonusu olarak bin lira katkı veriliyor. Sistemde kalıp parasını yıllık gelir sigortasına yatıranlara ekstra yüzde 5 katkı verilecek. Prime esas kazancın yüzdü 3'ü katkı olarak alınacak."
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar