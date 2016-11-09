Vatandaş BES ile ‘otomatik’ tanışacak

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, ‘Vatandaşların bazıları tasarruf yapmak istiyor ama sistemle bir türlü tanışamıyor. Otomatik katılım, sistemle tanışmak için ucuz ve basit bir yol olacak’ dedi
Peryön tarafından düzenlenen 16. Dünya İnsan Yönetimi Kongresi'nde; Türkiye SigortaBirliği Genel Sekreteri MehmetAkif Eroğlu, öğretim görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç ve Özel Emeklilik Dairesi Başkanı Uluç İçöz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılımı ele aldı. 7 milyon emeklinin yüzde80'inin erkek olduğunu kaydeden Cem Kılıç, "Emeklilik gelirinin yeterliliği açısından 50 ülke arasında 42'nciyiz. Bu sebeple emekli olanlar, özellikle de erkekler tekrar işgücü piyasasına giriyor" dedi.
TASARRUF YETERSİZ
Türkiye'de yeterince tasarruf yapılmadığını, buna karşın çalışma hayatında kazanılan gelir ile emeklilik maaşı arasında çok fark olduğunu aktaran Kılıç, "Türkiye'de birçalışan iki emekliyi finanse ediyor.Dünyadaysa bu dört emekliyedenk geliyor" şeklinde konuştu. BES'i pazarlamanın ciddi bir maliyet yarattığını dile getiren Mehmet Akif Eroğlu da şunları söyledi: "Bireysel emekliliği pazarlaması zor. Vatandaşların bazıları tasarruf yapmak istiyor, ama sistemle bir türlü tanışamıyor. Otomatik katılım, sistemle tanışmak için hem ucuz hem de basit bir yol olacak. Elimizden geldiğince karmaşıkdüzenlemelerden kaçınacağız."Uluç İçöz ise otomatik katılım uygulamasına işçi sayısı belli bir oranın üstünde olan işyerlerinin katılacağı bilgisini verdi. Tedrici olarak sisteme diğer işverenlerin de katılacağını söyleyen İçöz, şunları kaydetti: "BES şirketi işverenlertarafından seçilecek. İşveren katkısı yok, fonu ise çalışan belirliyor. Yüzde 25 devlet katkısı, bu uygulamada da geçerli. Hoş geldin bonusuolarak bin lira katkı veriliyor.Sistemde kalıp parasını yıllık gelirsigortasına yatıranlara ekstrayüzde 5 katkı verilecek. Prime esas kazancın yüzdü 3'ü katkı olarak alınacak."
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