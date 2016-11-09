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’a Altın Küre ödülü

Türk Telekom’a Altın Küre ödülü
Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards 2016'da (IPRA Altın Küre Ödülleri) kazandığı Medya İlişkileri kategorisindeki büyük ödülünü aldı. Hizmetlerini tek markası altında bir araya getirerek büyük marka dönüşümünü gerçekleştiren Türk Telekom, yenilenen marka kimliğini tanıtmak amacıyla yaptığı basın iletişimi ile Haziran ayında Golden World Awards 2016'da Medya İlişkileri kategorisinde büyük ödülüne layık görülmüştü.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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