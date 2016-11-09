Türk Telekom’a Altın Küre ödülü

Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards2016'da (IPRA Altın Küre Ödülleri) kazandığı Medya İlişkileri kategorisindeki büyük ödülünü aldı. Hizmetlerini Türk Telekom tek markası altında bir araya getirerek büyük marka dönüşümünü gerçekleştiren Türk Telekom, yenilenen marka kimliğini tanıtmak amacıyla yaptığı basın iletişimi ile Haziran ayında Golden WorldAwards 2016'da Medya İlişkileri kategorisinde büyük ödülüne layık görülmüştü.
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