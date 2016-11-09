  1. Hayaller 60 milyon
  2. Doğuş’a Lipton yasağı

Tarımsal alışverişe 6 ay faizsiz kredi

Tarımsal alışverişe 6 ay faizsiz kredi
VakıfBank, Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) ile imzaladığı protokol kapsamında TarımKart sahibi üreticilere satış mağazalarında 6 aya varan vadelerde faizsiz tarımsal girdi alışverişi yapma imkanı sunmaya başladı. TarımKart sahibi çiftçiler, artık kredi tahsis ücreti ve alışveriş komisyonu da ödemeyecek. Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Tarım sektörünün ihtiyaçlarına çözüm bulmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar