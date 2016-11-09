Tarımsal alışverişe 6 ay faizsiz kredi

VakıfBank, Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) ile imzaladığı protokol kapsamında TarımKart sahibi üreticilere satış mağazalarında 6 aya varan vadelerde faizsiz tarımsal girdi alışverişi yapma imkanı sunmaya başladı. TarımKart sahibi çiftçiler, artık kredi tahsis ücreti ve alışveriş komisyonu da ödemeyecek. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Tarım sektörünün ihtiyaçlarına çözüm bulmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.
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