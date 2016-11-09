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üreticisine müjde

Pancar üreticisine müjde
Başbakan Binali Yıldırım, üreticilerine müjde verdi. Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şeker pancarının 2017 avans alım fiyatını ton başına 210 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Geçen yıl bu rakamın 190 lira olduğunu anımsatan Yıldırım, önemli ölçüde bir artış sağlayarak nin el emeğini, alın terini koruduklarını, üreticilerin kazançlarının kaybolmaması, değerini bulması için gerekli çabayı gösterdiklerini kaydetti.

PİYASADA SIKINTI YOK
Başbakan Yıldırım, piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve "Ekonomi ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yaşananlar tamamen psikolojik. Ekonomik verilerimiz AB üyesi ülkelerden daha iyi" dedi. Milletle el ele verip, 14 yılda büyük atılımlara imza attıklarını belirten Yıldırım, özel sektörün canlandığını, finans sektörünün güçlendiğini, Türkiye'nin dünyanın her köşesinde yatırım yapan ve dünyanın her tarafından yatırım çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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