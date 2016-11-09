Enerjide çağ atlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlığının 2017 bütçesinin sunuşunu yaptı. Bakanlığının yeni dönemde hayata geçireceği dev projelerin müjdesini veren Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:



* Türkiye'de doğalgaz ticaret merkezi kurulacak.

* Türkiye'nin ilk Yerli Milli MTA Araştırma Gemisi denize inecek.

* Yenilenebilir enerjide 47 bin mw kurulu güç hedefleniyor.

* Nükleer santrallerle yerli firmalara 16 milyar dolarlık iş imkanı sağlanacak.

* Petrol ve doğalgaz alanında 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

* Karadeniz'de bir adet derin deniz kuyusu açılacak.

* Bor üretimi ve yeni pazarlama stratejilerine ağırlık verilecek.



NÜKLEER ELZEMDİR

* Kamu olarak petrol ve doğalgaz alanında 2017-2019 yılları için 867 milyon dolar yurt içi ve 4.31 milyar dolar yurt dışı yatırım planlanmakta. Nükleer enerji Türkiye için elzemdir. Nükleer güç santrallerinin hayata geçmesi için 3 proje üzerinde çalışıyoruz.



* Yüzde 30 ortak olduğumuz TANAP projesinin 2016 yılı sonuna kadar yüzde 55'i tamamlanacak. Proje sonunda yıllık 32 milyar m3 kapasiteye sahip olunacak. TANAP'ta 2018'de ülkemize, 2020'de ise Avrupa'ya gaz arzı sağlanacak. Türk Akımı Projesi ile ise yıllık toplam 14 milyar metreküp gaz ülkemize teslim edilecek.



ELEKTRİĞE 30 MİLYAR LİRA YATIRIM

2016-2020 tarife döneminde elektrik dağıtım şirketleri 18 milyar lira yatırım yapacak. Kamu tarafından yapılacak yatırımlarla bu tutar 30 milyar lirayı bulacak.