Enerjide çağ atlayacağız

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,TBMM Plan ve BütçeKomisyonu'na bakanlığının2017 bütçesinin sunuşunuyaptı. Bakanlığının yeni dönemdehayata geçireceği dev projelerinmüjdesini veren BakanAlbayrak'ın konuşmasında öneçıkan başlıklar şöyle:
* Türkiye'de doğalgaz ticaretmerkezi kurulacak. * Türkiye'nin ilk Yerli MilliMTA Araştırma Gemisi denizeinecek. * Yenilenebilir enerjide 47bin mw kurulu güç hedefleniyor. * Nükleer santrallerle yerlifirmalara 16 milyar dolarlık işimkanı sağlanacak. * Petrol ve doğalgazalanında 5 milyar dolarlık yatırımyapılacak. * Karadeniz'de bir adetderin deniz kuyusu açılacak. * Bor üretimi ve yeni pazarlamastratejilerine ağırlık verilecek.
NÜKLEER ELZEMDİR * Kamu olarak petrol vedoğalgaz alanında 2017-2019yılları için 867 milyon dolar yurtiçi ve 4.31 milyar dolar yurt dışıyatırım planlanmakta. Nükleerenerji Türkiye için elzemdir.Nükleer güç santrallerinin hayatageçmesi için 3 proje üzerindeçalışıyoruz.
* Yüzde 30 ortak olduğumuz TANAP projesinin 2016 yılı sonuna kadar yüzde 55'i tamamlanacak. Proje sonunda yıllık 32 milyar m3 kapasiteye sahip olunacak. TANAP'ta 2018'de ülkemize, 2020'de ise Avrupa'ya gaz arzı sağlanacak. Türk Akımı Projesi ile ise yıllık toplam 14 milyarmetreküp gaz ülkemize teslim edilecek.
ELEKTRİĞE30 MİLYARLİRA YATIRIM 2016-2020 tarife döneminde elektrik dağıtım şirketleri 18 milyar lira yatırım yapacak. Kamu tarafından yapılacak yatırımlarla bu tutar 30milyar lirayı bulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.