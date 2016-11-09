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En pahalısı!

İsviçre’de Mercedes’in SLR Mclaren Stirling Moss modeli 2.6 milyon euroya el değiştirdi. Araç, tüm zamanların en pahalı Mercedes’i oldu...

En pahalısı!
Lüks otomobiller; tasarımları, özellikleri, görkemlerinin yanı sıra fiyatlarıyla da kendinden söz ettiriyor. Mercedes Benz SLR Mclaren Stirling Moss, İsviçre'de 2.6 milyon euro (9.1 milyon lira) fiyatla el değiştirdi. Araç, tüm zamanların en pahalı Mercedes'i oldu. Firma, Mercedes Benz SLR McLaren'in üretimini 2003-2009 yılları arasında gerçekleştirdi. 'un üretimi de 2009'da yapıldı ve sadece 75 adetle sınırlı tutuldu. Bu üstü açık spor otomobil adını; efsane İngiliz yarışı pilotu ve Mille Miglia rekoru sahibi, 1950'lerde Mercedes- Benz SLR yarış otomobilleriyle zaferden zafere koşmuş olan Stirling Moss'dan alıyor. SLR Stirling Moss 478 kW/650 beygir gücündeki 5 litre V8 kompresörlü motoruyla 0'dan 100 km/s'ye 3.5 saniyeden kısa sürede çıkıyor.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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