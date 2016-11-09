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Doğuş’a yasağı

Doğuş’a Lipton yasağı
Dünyaca ünlü Unilever Group, sahibi olduğu çay markası Lipton'la benzer ambalajlar üreten Doğuş Çay'a 3 yıl önce açtığı davayı kazandı. Sarı renkli, çay filizi ve güneş figürleri olan ambalaj adına tescilliydi. Mahkeme, Lipton ürünleriyle benzerlik gösteren Doğuş Çay'ın ürünlerinin satışının yasaklanmasına ve toplatılarak imhasına karar verdi.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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