Çocuklar için de bireysel emeklilik

Hükümet, 45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımına yönelik düzenlemenin ardından, gençler ve çocuklar için de kolları sıvadı. Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, 18 yaş altı genç ve çocukların da velileri, vasileri aracılığıyla BES'e katılımına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Çalışmayı 2017'de tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Şimşek, bu imkanın, çocukların geleceğine bir güvence sunmak isteyen anne-babalardan ilgi göreceğini söyledi.
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