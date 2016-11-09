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Çocuklar için de bireysel emeklilik
Hükümet, 45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımına yönelik düzenlemenin ardından, gençler ve için de kolları sıvadı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 18 yaş altı genç ve çocukların da velileri, vasileri aracılığıyla BES'e katılımına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Çalışmayı 2017'de tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Şimşek, bu imkanın, çocukların geleceğine bir güvence sunmak isteyen anne-babalardan ilgi göreceğini söyledi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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