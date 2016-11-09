Bebeği olan yarım gün çalışacak

İşçilerin doğum ya da evlat edinmesinin ardından tercih edeceği kısmi süreli çalışmaya ilişkin ÇalışmaBakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşınıdoldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. İşveren yarım maaş öderken kalan kısmı işsizlik fonundan asgari ücrete göre ödenecek.
1 AYDA UYGULANACAK
Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanacak. Yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. Kısmi süreli çalışmada, belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını işçinin talebi dikkate alınarak işverenbelirleyecek.
ŞARTLARI VAR Kısmisüreli çalışma,mesul müdür,sorumlu hekim,laboratuvar sorumlusuve sağlık hizmeti,bir yıldan az sürenmevsimlik, kampanyaveya taahhüt işlerindeişverenin uygun bulmasıhalinde yapılabilecek.Bu işler dışında iseişverenin uygunbulma şartıaranmayacak.
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