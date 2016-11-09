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100 ülke işbirliği için geldi

100 ülke işbirliği için geldi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir İstanbul'da düzenlenen uluslararası MÜSİAD EXPO'nun 16'ncısı bugün kapılarını açtı. 12 Kasım'a kadar sürecek etkinlik, İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı toplam 700 şirkete ev sahipliği yapacak etkinlik, toplam 8 holde, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. 16. , küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ'leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturuyor ve B2B görüşmelerle yeni iş fırsatlarının adresi olmayı hedefliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 15 Temmuz sürecini milletin iradesiyle atlatan Türkiye'nin normalleşmeye başladığını ve artık üretmeye ve büyümeye odaklandığını söyleyerek, fuarın yabancı iş insanlarına Türkiye'de işlerin normalleştiğini göstermek için iyi bir fırsat olacağını ifade etti. İş dünyasının kalbinin atacağı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3. High Tech Port ve 20. Uluslararası İş Forumu (IBF) da düzenleniyor.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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