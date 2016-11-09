100 ülke işbirliği için geldi

Müstakil Sanayicive İşadamları Derneği(MÜSİAD) tarafından her ikiyılda bir İstanbul'da düzenlenenuluslararası MÜSİAD EXPO'nun16'ncısı bugün kapılarını açtı. 12Kasım'a kadar sürecek etkinlik,İstanbul CNR Fuar Merkezi'ndegerçekleştiriliyor. Yerli veyabancı toplam 700 şirkete evsahipliği yapacak etkinlik, toplam8 holde, 100'ü aşkın ülkedenyaklaşık 200 bin ziyaretçiyiağırlayacak. 16. MÜSİAD EXPO,küresel iş ağları kurmak, globalpazarlarda söz sahibi olmak,KOBİ'leri güçlendirmek ve etkinbüyümeyi hızlandırmak üzere işdünyasını buluşturuyor ve B2B görüşmelerle yeni iş fırsatlarının adresi olmayı hedefliyor. MÜSİADGenel Başkanı Nail Olpak, 15 Temmuz sürecini milletin iradesiyle atlatan Türkiye'nin normalleşmeye başladığını ve artık üretmeye ve büyümeye odaklandığını söyleyerek, fuarın yabancı iş insanlarına Türkiye'de işlerin normalleştiğini göstermek için iyi bir fırsat olacağını ifade etti. İş dünyasının kalbinin atacağı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3. High Tech Port ve 20. Uluslararası İş Forumu (IBF) da düzenleniyor.
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