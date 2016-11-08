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’e IPRA’da 5. kez büyük ödül

Turkcell’e IPRA’da 5. kez büyük ödül
Turkcell, ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan IPRA Golden World Awards'ta sponsorluk alanında büyük ödüle layık görüldü. , ödülünü, Katar'ın başkenti Doha'da aldı. Böylece Turkcell, 2008'den bugüne dek IPRA'dan almış olduğu 5'inci ödülü evine götürdü. Turkcell Grup Kurumsal İletişim Direktörü Engin Gedik, "Amacımız her kesime fırsat eşitliği yaratabilmek. Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi'ne verdiğimiz destekle aldığımız ödül hedefimizde ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu kanıtlıyor" dedi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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