Turkcell’e IPRA’da 5. kez büyük ödül

Turkcell, ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve SesiGörenler Ligi ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan IPRA Golden WorldAwards'ta sponsorluk alanında büyük ödüle layık görüldü. Turkcell, ödülünü, Katar'ın başkenti Doha'da aldı. Böylece Turkcell, 2008'den bugüne dek IPRA'dan almış olduğu 5'inci ödülü evine götürdü. Turkcell GrupKurumsal İletişim Direktörü EnginGedik, "Amacımız her kesime fırsat eşitliği yaratabilmek. Görme Engelli Milli Futbol Takımı ve Sesi Görenler Ligi'ne verdiğimiz destekle aldığımız ödül hedefimizde ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu kanıtlıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.