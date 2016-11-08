Promosyon imzasını Başbakan atacak

UMUTLU BEKLEYİŞ
Başbakan Yıldırım'ın daha önce yaptığı açıklamalar da bu konudaki umutları artırdı. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu bu konuda çalışmaları yürütüyor. Bunlar neticelenince yaptığı çalışmaları bize getirecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz" diyen Yıldırım, "Olabilecek en iyi şartları emeklilerimizin lehine sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullanmıştı. Şimdi emekliler, Başbakan'dan müjdeli haber gelmesini bekliyor. Promosyonda gelinen noktayı geçen hafta Bakan Müezzinoğlu duyurmuştu. Buna göre; 3 yıllık promosyonda çıkan rakam ortalama 300-350 lira. Ancak emeklilerin aylıklarında farklılıklar olduğu için, maaşa göre promosyon ödenmesi üzerinde duruluyor. Ortaya 3 ayrı dilim çıkıyor. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ve 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Promosyon miktarları da buna göre 120 liradan başlayıp 450 liraya kadar yükseliyor.
EMEKLİYE VERGİ YOK
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başlarken; uzmanlardan 'Muafiyetlere dikkat' uyarısı geldi. Emlak vergisinde başta emekliler olmak üzere pek çok kesime muafiyet tanınıyor. Ancak pek çok kişi bu haklarını tam bilmediği için ödemeye devam ediyor. Emekliler, dullar, yetimler, ev hanımları, işsizler ve gaziler; eğer tek evleri varsa ve büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödemiyor. Uzmanlar, bu hak bilinmeyip ödenmişse de son 5 yıllık dönemde yatırılan paraların geri alınabildiğini belirterek, "Bu durumda olan emlak sahipleri, ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirmelidir. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecektir. 2011 yılından bugüne ödenen vergiler iade edilir" diyor.
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