Öğretmenlere indirim

Türk Hava Yolları (THY), öğretmenler ve kendileriyle seyahat eden aileleri için iç hat seferlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. THY'nin 24 Kasım Öğretmeler Günü nedeniyle iç hatlarda başlattığı özel kampanyadan Milli EğitimBakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenler ve Yüksek ÖğretimKurulu bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri, aileleriyle birlikte faydalanabilecek. 31 Mart2017'ye kadar devam edecek indirimden, aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilecek.
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