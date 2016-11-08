Öğretmenlere indirim

Türk Hava Yolları (THY), öğretmenler ve kendileriyle seyahat eden aileleri için iç hat seferlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. THY'nin 24 Kasım Öğretmeler Günü nedeniyle iç hatlarda başlattığı özel kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri, aileleriyle birlikte faydalanabilecek. 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek indirimden, aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilecek.



Cevdet ÖZDEMİR