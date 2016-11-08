  1. Promosyon imzasını Başbakan atacak
  2. Araç sahiplerine müjde

İlaçlar olacak

, ilaç müjdesi verdi: Başbakanımız, Sağlık Bakanımızla konuştuk. Kanser dahil, ilaçlar nereden gelirse gelsin, ücret alınmamalı

İlaçlar ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara müjde verdi. Erdoğan, Başbakan ve Sağlık Bakanı ile konuyu konuştuğunu, nereden gelirse gelsin kanser ilaçları da dahil ilaçlardan ücret alınmaması gerektiğini söylediğini aktardı. , katıldığı bir hastane açılışında, vatandaşların artık özel hastaneden hizmet almak için servet ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda olmadığını belirterek, "Onlar eski Türkiye'de kaldı" dedi. İnsanların şimdi devlet hastanelerinde bile Avrupa'nın birçok özel hastanesinde olmayan hizmeti ücretsiz aldığını vurgulayan Erdoğan, "Başbakanımız, Sağlık Bakanımızla konuştuk. Dedim ki; kesinlikle dahil, bunlardan ücret almamamız gerekir. 'İşte bu yurt dışından geliyor'... Nereden gelirse gelsin. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu. Aralık'ta bir şehir hastanesi daha açacaklarını kaydeden Erdoğan, hedeflerinin 30 büyükşehirde şehir hastaneleri açmak olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebi insani bir taleptir. Hükümetimiz, ilgili bakanlıklar gerekli çalışmayı yapar" şeklinde konuştu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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