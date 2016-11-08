İlaçlar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara müjde verdi. Erdoğan, Başbakanve Sağlık Bakanı ile konuyu konuştuğunu, nereden gelirse gelsin kanser ilaçları dadahil ilaçlardan ücretalınmaması gerektiğini söylediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir hastane açılışında, vatandaşların artık özel hastaneden hizmet almak için servet ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda olmadığını belirterek, "Onlar eski Türkiye'de kaldı" dedi. İnsanların şimdi devlet hastanelerinde bile Avrupa'nınbirçok özel hastanesindeolmayan hizmeti ücretsizaldığını vurgulayan Erdoğan, "Başbakanımız, Sağlık Bakanımızla konuştuk. Dedim ki; kesinlikle kanser ilaçları dahil, bunlardan ücret almamamız gerekir. 'İşte bu yurt dışından geliyor'... Nereden gelirse gelsin. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu. Aralık'ta bir şehir hastanesi daha açacaklarını kaydeden Erdoğan, hedeflerinin 30 büyükşehirde şehir hastaneleri açmak olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebi insani bir taleptir. Hükümetimiz, ilgili bakanlıklar gerekli çalışmayı yapar" şeklinde konuştu.
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