Gıdada fahiş farka fren

Gıda enflasyonunu düşürmek, sebzemeyvede tarladan tezgaha 5 kata varanfiyat farkına son vermek için düğmeye basıldı. Tarladaki ürün denetlenecek, aracı sayısı azaltılacak ve karaborsabitirilecek. Gıda enflasyonuyla mücadele için atılacak adımların başında, Hal Kanunu'nda değişiklik yer alacak. Üreticiden tüketiciye aracıların azaltılması hedefleniyor. Ayrıca tüketiciler, ürünlerin satıcılar tarafından hangi fiyata alındığını bilecek. Büyük kâr marjlarıyla satış yapanların deşifre olması ile bir kamuoyu oluşacağı ve fiyatların düşeceği belirtiliyor.
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