Enerjiye 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara çağrı yaparak, "Yatırım yapacak hiçbir işadamımız kararını lütfen ertelemesin. Ne güney komşularımızdaki sorunlar ne de terör eylemleri sizi tereddüde sürüklemesin. Unutmayın bu işlerde erken kalkan yol alır, erken harekete geçen avantaj kazanır" dedi. Bu yıl 5 milyar dolarlık yatırımla hizmete alınan 5 bin 620 MW güç kapasiteli 158 elektrik santralinin toplu açılışı, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle yapıldı. Enerjinin; kalkınmanın, büyümenin, refah artışının lokomotifi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



* Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan herkese bunun karşılığını kat be kat fazlasıyla verecek potansiyele, imkana ve niyete sahip bir ülkedir. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisini ne terör eylemleri ne darbe girişimleri ne iki gözümüze birden talip olan fesatçılar engelleyememiştir. Bugünkü toplu açılış törenimiz vatanımızın öz evladı olan yatırımcılarımızın ülkelerine sahip çıktıklarını gösteriyor.



* Ülke olarak 2003 yılı başından bugüne kadar elektrik ve doğalgaz piyasalarında kamusuyla, özeliyle 75 milyar dolarlık yatırım yaptık. Kurulu elektrik gücümüz 2 kattan fazla artarak 78 bin MW'a ulaştı. Bu rakamın 2023 yılında 125 bin MW'a ulaşması hedefleniyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin elektrik piyasası Avrupa'da üçüncü sıraya yerleşecektir.



* Siz bakmayın Batı ülkelerinden ülkemize çevrecilik üzerinden yöneltilen saldırılara. Bunların hepsi maksatlıdır, art niyetlidir. Şayet kömür ve nükleer enerjiyle çalışan santraller olmasa batı karanlığa gömülür. Ülkemizde ne zaman bir kömür ya da nükleer santral gündeme gelse birileri hemen ayağa kalkar. Peki nükleeri ve kömürü en çok kullanan batı ülkelerinde niye sokağa dökülmezler?



* Biz eğer finansman yönetiminde başarılı olamazsak, cari açığımızı iyice aşağılara çekmezsek ekonomide duman oluruz. Büyümeyi yakalamak zorundayız. Öyleyse biz kendi rezervimizi eritmek için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yenilenebilir kaynaklarımızla birlikte kömür ve nükleer kaynakları etkin kullanabildiğimizde cari açık sorununun üstesinden kolayca gelebiliriz.



'DEVRİM YAPTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye, enerjideki çalışmalarıyla sessiz bir devrim gerçekleştirdi. 2002'de 31 bin megavat kurulu gücü olan Türkiye, bunu 2.5 kat artırdı. Bugün 79 bin megavat olan bu kapasite, yıl sonunda 80 bin megavatı geçmiş olacak. Dünyada fotovoltaik teknolojide tek parça olarak en büyük saha olacak bin megavatlık Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni bu yıl bitmeden hayata geçirmek için düğmeye basacağız."



'ARZDA EN HIZLI BÜYÜYENİZ'

Başbakan Binali Yıldırım: "Kurulu kapasitenin 2.5 kat artması Türkiye'nin 3 kat büyüdüğü anlamına geliyor. Türkiye enerji arz kapasitesi bakımından Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi durumunda. 2023'e kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Nükleer enerji santralleri bu bağlamda en önemli projeler arasında yer alıyor. 2018'e kadar tüm illeri doğalgazla buluşturacağız."



Törende konuşan Erdoğan, "Terör örgütlerine kucak açanlar artık kendini gizleyemiyor. Verdiğiniz silahların hepsinin adresini biliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ı başka terör örgütleriyle yok edeceğim diyorsanız bunu kimse yutmaz. Bizim iki gözümüzü çıkartmaya çalışanlar kaybettikleri gözleriyle kalacaklar" dedi.