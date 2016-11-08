Elden kiraya ağır ceza

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşyeri kiraları ya da 500 liranın üstündeki ev kiraları, banka ya da PTT aracılığıyla ödenmezse en az 340 lira cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kanuna göre; 500 liranın üstündeki ev kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi şart. İşyerlerinde ise kira ne olursa olsun paranın bankadan ödenmesi gerekiyor. Maliye, kiraların elden ödendiğini veya alındığını tespit ederse 'özel usulsüzlükcezası' kesiyor. Ceza, yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5'i oranında uygulanıyor. Kesilecek ceza belli bir limitin altına düşmüyor. 2016 için alt limit; birinci sınıf tüccarlar ile esnaf için bin 370, defter tutan çiftçi ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 690, bunların dışındakiler için 340 lira. Kiralık konutlarda cezayı ev sahipleri ödüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.