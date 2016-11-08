Dolar için fark etmez

ABD bugün sandık başına giderek yeni başkanını seçiyor. Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump ile Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton arasında süren rekabetin sonucu, ABD ekonomisinin yanı sıra dünya ekonomisinin de yolharitasını belirleyecek. Yaklaşımları çok farklı, birbirine taban tabana zıt politikaları olan adayların hangisinin koltuğa oturacağını, ABD'nin yanı sıra tüm dünya da yakından takip ediyor. Piyasalar uzun süredir Clinton'un başkanlığını satın alsa da Trump ihtimaline göre de pozisyon almaya başladı. Seçilen adayın Türkiye ekonomisine etkileri de farklı olacak. Özellikle dolar kuru üzerinde seçim sonrasında baskılar oluşacak. Uzmanlara göre, aslında kim kazanırsa kazansın dolar kurunun kısa vadede yükselmesi bekleniyor. Radikal adımlar atmaya hazırlanan Trump'ın seçilmesi ile gelişmekte olan piyasalar gibi, Türkiye de olumsuz etkilenecek. Trump ile ülkemizde TL'nin değer kaybetmesi ve borsanın düşmesi bekleniyor. İstikrarın devamı olarak algılanan Clinton seçilirse de Fed faiz artırabilecek, dünya borsaları prim yapacak. Ancak faiz kararı yine doların yükselmesine yol açacak.
CLINTONSEÇİLİRSE
* Mevcut durumun devamını getirecek, istikrarı temsil edecek, iş çevreleriyle, piyasayla ve sistemle uyumlu bir politika izleyecek.
* Küresel piyasalarpozitif etkilenecek.Gelişmekte olanekonomiler için daha iyiolacak.
* Dünya borsaları prim yapacak.
* ABD Merkez Bankası(FED) Aralık'ta faizartırabilecek, bu durumABD Doları'nın değeriniartırabilecek.
* Güvercin atamalar yapacak.
TRUMPSEÇİLİRSE
* Küresel piyasaların kimyası değişecek, ekonomi ve piyasalar sarsılacak. Korumacılığı artırarak risk iştahını kesecek.
* Gelişmekte olanekonomiler gibi Türkiye'yide negatif etkileyecek.İlk başta dış kaynak akışıyoluyla ülkemiz vurulacak.
* Türkiye'de Borsa İstanbul ve TL değer kaybedecek.
* FED'in faiz artırımısuya düşebilecek, ABDDoları değer yitirebilecek.
* ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen'i yeniden aday göstermeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.