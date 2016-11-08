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Dolar için fark etmez

Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde. Uzmanlara göre, her iki adayın da kazanması kısa vadede TL’yi olumsuz etkileyecek. borsaları yükseltecek

Dolar için fark etmez
ABD bugün sandık başına giderek yeni başkanını seçiyor. Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump ile Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton arasında süren rekabetin sonucu, ABD sinin yanı sıra dünya ekonomisinin de yol haritasını belirleyecek. Yaklaşımları çok farklı, birbirine taban tabana zıt politikaları olan adayların hangisinin koltuğa oturacağını, ABD'nin yanı sıra tüm dünya da yakından takip ediyor. Piyasalar uzun süredir 'un başkanlığını satın alsa da ihtimaline göre de pozisyon almaya başladı. Seçilen adayın Türkiye ekonomisine etkileri de farklı olacak. Özellikle dolar kuru üzerinde seçim sonrasında baskılar oluşacak. Uzmanlara göre, aslında kim kazanırsa kazansın dolar kurunun kısa vadede yükselmesi bekleniyor. Radikal adımlar atmaya hazırlanan Trump'ın seçilmesi ile gelişmekte olan piyasalar gibi, Türkiye de olumsuz etkilenecek. Trump ile ülkemizde TL'nin değer kaybetmesi ve borsanın düşmesi bekleniyor. İstikrarın devamı olarak algılanan Clinton seçilirse de Fed faiz artırabilecek, dünya borsaları prim yapacak. Ancak faiz kararı yine doların yükselmesine yol açacak.

CLINTON SEÇİLİRSE
* Mevcut durumun devamını getirecek, istikrarı temsil edecek, iş çevreleriyle, piyasayla ve sistemle uyumlu bir politika izleyecek.
* Küresel piyasalar pozitif etkilenecek. Gelişmekte olan ekonomiler için daha iyi olacak.
* Dünya borsaları prim yapacak.
* ABD Merkez Bankası (FED) Aralık'ta faiz artırabilecek, bu durum ABD Doları'nın değerini artırabilecek.
* Güvercin atamalar yapacak.

TRUMP SEÇİLİRSE
* Küresel piyasaların kimyası değişecek, ekonomi ve piyasalar sarsılacak. Korumacılığı artırarak risk iştahını kesecek.
* Gelişmekte olan ekonomiler gibi Türkiye'yi de negatif etkileyecek. İlk başta dış kaynak akışı yoluyla ülkemiz vurulacak.
* Türkiye'de Borsa İstanbul ve TL değer kaybedecek.
* FED'in faiz artırımı suya düşebilecek, ABD Doları değer yitirebilecek.
* ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen'i yeniden aday göstermeyecek.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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