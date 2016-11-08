Boğaz’a yeni arabalı hat

İstanbul'da köprü trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak ve alternatif bir ulaşım imkanı oluşturmak için İstinye-Çubuklu arasında gemilerle araç ve yolcu taşımacılığı yapılacak. İstinye-Çubuklu arasında yeni yılın ilkaylarında devreye girecek arabalı vapur hattı ile İstanbul'un iki yakası arasındaki yolculuk 7-8 dakikaya inecek. ŞehirHatları Genel Müdürü Yakup Güler, hattın çalışmalarının sürdüğünü, deneme seferlerinin yapılmasının ardından yeni yılın ilk aylarında bu hizmetin devreye gireceğini bildirdi. Güler, bu yeni hat ile hem sahilhem de köprü yoğunluğunun önünegeçileceğini belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.