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Boğaz’a yeni arabalı hat

Boğaz’a yeni arabalı hat
İstanbul'da köprü trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak ve alternatif bir ulaşım imkanı oluşturmak için İstinye-Çubuklu arasında gemilerle araç ve yolcu taşımacılığı yapılacak. İstinye-Çubuklu arasında yeni yılın ilk aylarında devreye girecek hattı ile 'un iki yakası arasındaki yolculuk 7-8 dakikaya inecek. Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, hattın çalışmalarının sürdüğünü, deneme seferlerinin yapılmasının ardından yeni yılın ilk aylarında bu hizmetin devreye gireceğini bildirdi. Güler, bu yeni hat ile hem sahil hem de köprü yoğunluğunun önüne geçileceğini belirtti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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