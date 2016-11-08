3 İran bankasının gözü Türkiye’de

Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, İran'dan Bank Pasargad,Saman Bank ve Parsian Bank'ınTürkiye'de faaliyette bulunmakonusunda niyet ortaya koyduğunu vebuna yönelik görüşmelerin sürdüğünüsöyledi. 2 ülke arasındaki ticarettemilli para birimlerinin kullanılmasıyönündeki görüşmelerin devamettiğini anlatan Zeybekci, "Anlaşmasağlanması durumunda Türkiyeİran'dan aldığı gaz için TL üzerindenödeme yapabilir. Bu tutara karşılıkİran da Türkiye'den müteahhitlik veyafarklı hizmetler alabilir" dedi.
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