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3 İran bankasının gözü Türkiye’de

3 İran bankasının gözü Türkiye’de
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran'dan Bank Pasargad, Saman Bank ve Parsian Bank'ın Türkiye'de faaliyette bulunma konusunda niyet ortaya koyduğunu ve buna yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 2 ülke arasındaki ticarette milli para birimlerinin kullanılması yönündeki görüşmelerin devam ettiğini anlatan Zeybekci, "Anlaşma sağlanması durumunda Türkiye İran'dan aldığı gaz için TL üzerinden ödeme yapabilir. Bu tutara karşılık İran da Türkiye'den müteahhitlik veya farklı hizmetler alabilir" dedi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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