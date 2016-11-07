Uzman erbaşlara iyi haber

Uzman erbaşların emeklilik sürecinde yaşadığı hak kaybı, sözleşmenin sona erme yaşının KHK'yla 45'ten 52'ye çıkarılmasıyla önemli ölçüde giderildi. Uzmanlar Derneği Başkanı Yakup Toprak, önceki düzenlemeye göre 45 yaşına gelen uzman erbaşların, sözleşmelerinin yenilenmesi yerine sivil memur olarak emekliye sevk edildiklerini, bu nedenle birçok mali haktan yararlanamadıklarını söyledi. Yeni uygulama sayesinde uzman erbaşların hak kaybına uğramadan 'asker' olarak emekliyeayrılabileceklerini kaydeden Toprak, "52 yaş uygulaması, bu sorunun giderilmesi için önemli bir adım oldu. Bu uygulama aynı zamanda kadro için de büyük bir adım olacaktır" dedi.
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