  1. Faaliyete başlıyor

Temiz şirket iade edilecek

soruşturmaları kapsamında 496 şirkete el konulduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı , ‘Suçu tespit edilenler satılacak, suça karışmayanlar ise iade edilecek’ dedi

Temiz şirket iade edilecek
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () finansal destek sağladığı belirlenerek el konulan 496 şirkete ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı e yönelik piyasa oyuncularının iş yapmamak, bankaların da kredi vermemek gibi ciddi bir direnç başlattığını belirten Canikli, "Şirketler iflasa doğru giderken devreye girdik, iflastan kurtardık. Suç işlediği tespit edilen şirket bütün varlıklarıyla satılacak. Suç işlemeyen sahibine iade edilecek" dedi. FETÖ'yle mücadelenin sürdüğünü belirten Nurettin Canikli, şu mesajları verdi:

* FETÖ'ye finansman sağlayan ya da onun parasını aklayan firmalar var. Bu örgütle ilişki içinde bulunan firma sayısı oldukça fazla.
* Şirketler soruşturmalar tamamlanana kadar TMSF tarafından yönetilecek. Yargılama sonunda mahkemeler şirket faaliyetleriyle suç işlendiğini tespit ederse, o zaman bu şirketler bütün varlıklarıyla beraber müsadere edilir. Aksi olursa, yani mahkemeler şirket faaliyetleriyle suç işlenmediğine hükmederse, şirket sahiplerine iade edilecektir.

Hazal ATEŞ
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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