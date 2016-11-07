Temiz şirket iade edilecek

Başbakan YardımcısıNurettin Canikli, FetullahçıTerör Örgütü'ne (FETÖ)finansal destek sağladığıbelirlenerek el konulan496 şirkete ilişkin önemlitespitlerde bulundu.Darbe girişiminin ardındanFETÖ ile bağlantılı şirketlereyönelik piyasa oyuncularınıniş yapmamak, bankalarında kredi vermemek gibi ciddibir direnç başlattığını belirtenCanikli, "Şirketler iflasa doğrugiderken devreye girdik, iflastankurtardık. Suç işlediği tespitedilen şirket bütün varlıklarıylasatılacak. Suç işlemeyen sahibineiade edilecek" dedi. FETÖ'ylemücadelenin sürdüğünübelirten Nurettin Canikli, şumesajları verdi:
* FETÖ'ye finansmansağlayan ya da onun parasınıaklayan firmalar var. Bu örgütleilişki içinde bulunan firmasayısı oldukça fazla. * Şirketler soruşturmalartamamlanana kadar TMSFtarafından yönetilecek.Yargılama sonunda mahkemelerşirket faaliyetleriyle suç işlendiğinitespit ederse, o zaman buşirketler bütün varlıklarıylaberaber müsadere edilir.Aksi olursa, yani mahkemelerşirket faaliyetleriyle suçişlenmediğinehükmederse,şirketsahiplerineiadeedilecektir.
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